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Міністр закордонних справ Сибіга провів зустріч з китайським колегою: йшлося про подальші контакти країн на найвищому рівні

Міністри обмінялися думками щодо принципів справедливого і міцного миру. 

Міністр закордонних справ Сибіга провів зустріч з китайським колегою: йшлося про подальші контакти країн на найвищому рівні
Андрій Сибіга провів зустріч із Ван Ї
Фото: Андрій Сибіга в X

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Нью-Йорку зустріч із китайським колегою Ван Ї. Він подякував КНР за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Під час розмови міністри зосередилися на подальшому розвитку двосторонніх відносин і торгівлі, а також обговорили перспективи контактів на найвищому рівні. Про це Андрій Сибіга повідомив у X.

"Ми проінформували про українські зусилля з імплементації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру для України на основі Статуту ООН", – повідомив український міністр.

Китайський міністр закордонних справ Ван Ї і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Andriy Sybiha у X
Китайський міністр закордонних справ Ван Ї і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

З українського боку участь у розмові також брав голова президентського офісу Андрій Єрмак. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН. 

  • Україна прагне більшої залученості Китаю до процесу досягнення миру. Пекін, який, попри повномасштабне вторгнення росіян в Україну, не урвав зв'язків із Москвою, перед першим Самітом миру разом із Бразилією запропонував власний "мирний план". Ці пропозиції є деструктивними, вважає український президент, а також вони не є реальним планом.
  • За даними США, Китай постачає росіянам мікроелектроніку та верстати, які та використовує для військового комплексу. 
  • За час повномасштабної війни лідер КНР говорив з президентом України телефоном лише двічі. 
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