Міністр закордонних справ Сибіга провів зустріч з китайським колегою: йшлося про подальші контакти країн на найвищому рівні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Нью-Йорку зустріч із китайським колегою Ван Ї. Він подякував КНР за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Під час розмови міністри зосередилися на подальшому розвитку двосторонніх відносин і торгівлі, а також обговорили перспективи контактів на найвищому рівні. Про це Андрій Сибіга повідомив у X.
"Ми проінформували про українські зусилля з імплементації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру для України на основі Статуту ООН", – повідомив український міністр.
З українського боку участь у розмові також брав голова президентського офісу Андрій Єрмак. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН.
- Україна прагне більшої залученості Китаю до процесу досягнення миру. Пекін, який, попри повномасштабне вторгнення росіян в Україну, не урвав зв'язків із Москвою, перед першим Самітом миру разом із Бразилією запропонував власний "мирний план". Ці пропозиції є деструктивними, вважає український президент, а також вони не є реальним планом.
- За даними США, Китай постачає росіянам мікроелектроніку та верстати, які та використовує для військового комплексу.
- За час повномасштабної війни лідер КНР говорив з президентом України телефоном лише двічі.