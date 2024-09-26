Міністр закордонних справ Сибіга провів зустріч з китайським колегою: йшлося про подальші контакти країн на найвищому рівні

Міністри обмінялися думками щодо принципів справедливого і міцного миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Нью-Йорку зустріч із китайським колегою Ван Ї. Він подякував КНР за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Під час розмови міністри зосередилися на подальшому розвитку двосторонніх відносин і торгівлі, а також обговорили перспективи контактів на найвищому рівні. Про це Андрій Сибіга повідомив у X.

"Ми проінформували про українські зусилля з імплементації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру для України на основі Статуту ООН", – повідомив український міністр.

Фото: Andriy Sybiha у X Китайський міністр закордонних справ Ван Ї і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

З українського боку участь у розмові також брав голова президентського офісу Андрій Єрмак. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН.