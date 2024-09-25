Через повінь у Польщі вирішили розширити зону стихійного лиха

Уряд Польщі розпорядився розширити зону стихійного лиха, повідомляє "Укрінформ".

Тепер у переліку з'явилися місто Легніца і гміна Менткув у Нижньосілезькому воєводстві.

У польському уряді зазначили, що "необхідність негайної зміни розпорядження продиктована динамічними змінами стихійного лиха – повені, яка охопила центральну частину Європи у вересні 2024 року, включаючи південно-західну частину території Республіки Польща".