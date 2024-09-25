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Через повінь у Польщі вирішили розширити зону стихійного лиха

Уряд пояснив це "динамічними змінами стихійного лиха".

Через повінь у Польщі вирішили розширити зону стихійного лиха
Повені на півдні Польщі
Фото: EPA/UPG

Уряд Польщі розпорядився розширити зону стихійного лиха, повідомляє "Укрінформ".

Тепер у переліку з'явилися місто Легніца і гміна Менткув у Нижньосілезькому воєводстві.

У польському уряді зазначили, що "необхідність негайної зміни розпорядження продиктована динамічними змінами стихійного лиха – повені, яка охопила центральну частину Європи у вересні 2024 року, включаючи південно-західну частину території Республіки Польща".

  • Стан стихійного лиха у Польщі запровадили на 30 днів - діятиме до 16 жовтня. Він охопив частини чотирьох воєводств Польщі (Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке і Любуське). 
  • Наразі складна ситуація у населених пунктах на заході і північному заході Польщі, де протікає ріка Одра і її притоки.
  • Дональд Туск зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.
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