​Канцлер Німеччини висловився за реформу Радбезу ООН

Раду безпеки ООН потрібно реформувати, оскільки вона не відповідає часу. Перемовини про це ведуться.
Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях Генасамблеї ООН, передає "Укрінформ".
"У тому вигляді, в якому вона є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", - сказав Шольц.
Він відзначив успіх з ухвалення "Пакту заради майбутнього" і наголосив, що ООН погодила його консенсусом.
"На мій погляд, це важливий крок для подальшого розвитку багатосторонності, а також ознака того, що у світі існує можливість співпраці між державами, попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося, численні ескалації криз і, звичайно ж, деякі війни, з якими нам доводиться мати справу з занепокоєнням", - сказав канцлер.
Шольц додав, що Німеччина тривалий час "працює з багатьма друзями, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін".
"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Рада Безпеки має бути реформована, щоб вона могла виконувати свою функцію у світі", - додав канцлер ФРН.
- До Ради безпеки ООН входять 5 постійних членів - США, Британія, Франція, Китай, Росія. Вони можуть ветувати будь-які резолюції, чим користається Москва, коли в ООН проштовхували українські питання.
- Ще 10 інших членів обирають на Генеральній Асамблеї ООН на дворічний термін (кожного року по 5).