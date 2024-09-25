Зеленський в Нью-Йорку провів переговори з президентом В'єтнаму і зустрівся з прем'єром Канади

В'єтнамського президента запросили приєднатися до комюніке Саміту миру, а з Трюдо обговорили реалізацію Формули миру та майбутню конференцію щодо одного з її пунктів.

Президент України Володимир Зеленський продовжив серію двосторонніх перемовин з лідерами інших країн на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, йдеться на президентському сайті.

З в'єтнамським президентом То Ламом Зеленський обговорив збільшення товарообігу. Він також наголосив, що Україні потрібен голос В'єтнаму для відновлення справедливого миру.

То Лам розповів про зростання товарообігу між Україною і В'єтнамом після просідання в 2022-му році.

"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", – сказав Зеленський.

Він запросив В'єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру та відвідати Україну. Зеленський подякував В’єтнаму за надання $500 тис. через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.

Також український президент провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський вручив йому Орден свободи та подякував за допомогу канадців.

Фото: сайт президента України Голова уряду Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський

Він розповів Трюдо про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників і захисниць, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.

Окремо обговорили реалізацію Формули миру: в жовтні Канада прийматиме тематичну конференцію, присвячену пункту про звільнення всіх полонених українців та повернення депортованих.