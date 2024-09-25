Зеленський в Нью-Йорку провів переговори з президентом В'єтнаму і зустрівся з прем'єром Канади

Президент України Володимир Зеленський продовжив серію двосторонніх перемовин з лідерами інших країн на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, йдеться на президентському сайті.
З в'єтнамським президентом То Ламом Зеленський обговорив збільшення товарообігу. Він також наголосив, що Україні потрібен голос В'єтнаму для відновлення справедливого миру.
То Лам розповів про зростання товарообігу між Україною і В'єтнамом після просідання в 2022-му році.
"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", – сказав Зеленський.
Він запросив В'єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру та відвідати Україну. Зеленський подякував В’єтнаму за надання $500 тис. через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.
Також український президент провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський вручив йому Орден свободи та подякував за допомогу канадців.
Він розповів Трюдо про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників і захисниць, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.
Окремо обговорили реалізацію Формули миру: в жовтні Канада прийматиме тематичну конференцію, присвячену пункту про звільнення всіх полонених українців та повернення депортованих.
- Раніше Зеленський провів переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і словенським прем'єром Голобом. Ердоган висловився за дипломатичне припинення війни зі збереженням територіальної цілісності.