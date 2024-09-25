У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
ГоловнаСвіт

Зеленський в Нью-Йорку провів переговори з президентом В'єтнаму і зустрівся з прем'єром Канади

В'єтнамського президента запросили приєднатися до комюніке Саміту миру, а з Трюдо обговорили реалізацію Формули миру та майбутню конференцію щодо одного з її пунктів.

Зеленський в Нью-Йорку провів переговори з президентом В'єтнаму і зустрівся з прем'єром Канади
Переговори То Лама і Володимира Зеленського
Фото: сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський продовжив серію двосторонніх перемовин з лідерами інших країн на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, йдеться на президентському сайті.

З в'єтнамським президентом То Ламом Зеленський обговорив збільшення товарообігу. Він також наголосив, що Україні потрібен голос В'єтнаму для відновлення справедливого миру.

То Лам розповів про зростання товарообігу між Україною і В'єтнамом після просідання в 2022-му році.

"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", – сказав Зеленський.

Він запросив В'єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру та відвідати Україну. Зеленський подякував В’єтнаму за надання $500 тис. через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.

Також український президент провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський вручив йому Орден свободи та подякував за допомогу канадців.

Голова уряду Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський
Фото: сайт президента України
Голова уряду Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський

Він розповів Трюдо про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників і захисниць, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.

Окремо обговорили реалізацію Формули миру: в жовтні Канада прийматиме тематичну конференцію, присвячену пункту про звільнення всіх полонених українців та повернення депортованих.

  • Раніше Зеленський провів переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і словенським прем'єром Голобом. Ердоган висловився за дипломатичне припинення війни зі збереженням територіальної цілісності. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies