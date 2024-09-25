Politico: Україна покладає надії на допомогу Індії в припиненні війни

Індія не засуджувала російське вторгнення, але наголошувала, що територіальних поступок бути не повинно.

Україна покладається на допомогу Індії в припиненні війни, пише Politico. За словами анонімного українського високопосадовця, Київ має великі надії, що саме ця країна сприятиме досягненню мирної угоди.

Моді ще влітку дав зрозуміти, що хоча Україні і доведеться піти на деякі компроміси, щоб припинити російське вторгнення, але це не будуть територіальні поступки. Хоча Індія утримується від засудження нападу на Україну, вона виступає за повагу до суверенітету і територіальної цілісності та припинення війни.

Улітку індійський прем'єр Нарендра Моді літав до Росі, де буквально обіймався з Путіним. Через шість тижнів після цього він поїхав до України і обіцяв президенту Володимиру Зеленському сприяти мирній угоді.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Індії Моді завершує візит до Москви. 9 липня 2024 року

"Індія може бути єдиним глобальним гравцем, який може зіграти цю роль – або, принаймні, єдиним, хто здатний достовірно представити себе як нейтральну сторону як для Москви, так і для Києва", – вважають журналісти.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі в Києві, 23 серпня 2024 р.

Зусилля таких країн, як Саудівська Аравія грати роль миротворця, зазнали невдачі, а Китай активно допомагає Росії. Бразилію Зеленський критикував за те, що вона стала на сторону росіян. Швейцарія і Австрія підтримали санкції, а відносини Росії з США "заморожені". Лишається Індія.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар поки не говорив, чи планує його країна формувати власні пропозиції щодо миру.

"Можу сказати, що Індія є надійним партнером для України і є глобальною силою, яка може впливати на динаміку та перебіг подій у світі. І ми хочемо бачити участь Індії в процесі формули миру, оскільки Індія може змінити ситуацію", — сказав POLITICO речник МЗС України Георгій Тихий.