Ізраїль ліквідував одного з командирів “Хезболли”

В результаті авіаудару по столиці Лівану був убитий Ібрагім Кубаїсі, командувач ракетно-ракетних сил “Хезболли”.

Ізраїльський авіаудар по Лівану вбив високопоставленого командира “Хезболли” в передмісті Бейрута.

Про це повідомляє Reuters.

Збройні сили Ізраїлю повідомили, що в результаті авіаудару по столиці Лівану був убитий Ібрагім Кубаїсі, який був командувачем ракетно-ракетних сил “Хезболли”. Два джерела в Лівані описали його як провідну фігуру в ракетному підрозділі підтримуваного Іраном угруповання.

Крім того, ізраїльські військові заявили, що авіація також завдала "масштабних ударів" по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Зокрема, ударів завдали по складам зброї та десяткам пускових установок, які були націлені на територію Ізраїлю.

"Хезболла" сьогодні - це не та сама "Хезболла", яку ми знали тиждень тому. (Вона) зазнала серії ударів по своєму командуванню та управлінню, її бійцям і засобам боротьби", - сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Він додав, що Ізраїль буде продовжувати удари.