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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Це - історичне рішення і  дуже важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості. 

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Макс Требухов

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - написав Стефанчук.

Він зазначив, що це - справді історичне рішення і  дуже важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.

"Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу”, - наголосив Стефанчук.

Наразі геноцидом українського народу Голодомор визнали парламенти 29 держав.

  • 14 травня  Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
  • Минулого року Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.
  • У грудні 2022 року Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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