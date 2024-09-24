Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.
"Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - написав Стефанчук.
Він зазначив, що це - справді історичне рішення і дуже важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.
"Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу”, - наголосив Стефанчук.
Наразі геноцидом українського народу Голодомор визнали парламенти 29 держав.
- 14 травня Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- Минулого року Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.
- У грудні 2022 року Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.