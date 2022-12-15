Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив у Telegram Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

““Європейський парламент… визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, – йдеться у резолюції Європарламенту.

Резолюція, що засуджує штучний Голодомор в Україні, була ухвалена більшістю голосів: “за” проголосували 507 депутатів, “проти” – 12, утрималися – 17.

“Історична справедливість. Автор геноциду назавжди отримає клеймо ганьби за ті події, а також за сьогоднішні злочини. Нація-терорист – майбутні покоління росіян будуть сприйматися через призму цих злочинів. Їх діти та онуки будуть у багаторічній ганьбі в цивілізованому світі. І відчуватимуть цю ганьбу всюди”, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у МЗС України наголошували на тому, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.

“Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні”, – зазначили в МЗС.