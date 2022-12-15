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СБУ затримала одну з керівниць окупаційної адміністрації Ізюмського району

Жінка збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх окупантам.

СБУ затримала одну з керівниць окупаційної адміністрації Ізюмського району
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю російських окупантів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации". Вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх окупантам.

Отримані персональні дані ворог використовував для фальсифікації "результатів" фейкового референдуму.

Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але співробітники СБУ викрили її і затримали.

"Затримана - місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала «однодумців», яких намагалась залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала «посади», російські зарплати і лояльність рашистів", - зазначили в СБУ.

Наразі слідчі повідомили жінціпро підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Лиману, який змушував затриманих збирати тіла загиблих.

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