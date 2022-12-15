Вже 13,5 млн українців отримали гумдопомогу від міжнародних організацій

Міжнародні гуманітарні організації від початку повномасштабного вторгнення Росії надали допомогу 13,5 млн громадян по всій Україні, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, 2,4 мільйона людей були забезпечені прихистком і предметами першої потреби. Одяг, опалювальні прилади й інші товари, необхідні для підготовки до зими, отримали близько 630 тисяч осіб. Воду й предмети гігієни було надано 6,9 млн громадян; харчові продукти – 8,9 млн; медичні послуги – 8,9 млн осіб. Грошову допомогу – 4,3 млн людей. Такі дані оприлюднило Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України. В тому числі – у межах спільних проєктів із Мінреінтеграції.

Так, від ІОМ і ТЧХУ жителям деокупованих територій надається кеш-допомога. За останніми даними, її отримала вже понад 61 тисяча громадян.

Відгукнувшись на заклик Міністерства, низка міжнародних організацій також налагодила постачання на ДОТ всього необхідного. UNHCR скеровує гуманітарну допомогу, харчові продукти, воду, ліки, засоби гігієни. WFP – продукти для маломобільних. OCHA – будматеріали для полагодження зруйнованих осель і генератори.

Триває спільний гуманітарний проєкт Мінреінтеграції та UNICEF із забезпечення теплим одягом дітей внутрішніх переселенців, жителів прифронтових і щойно звільнених територій.

Зазначається, що восени тисячі сімей з дітьми отримали демісезонні комплекти. Наразі доставляється зимовий одяг: 1,5 тисячі комплектів вже надійшло у Херсон, ще 3 тисячі відправлено у деокуповані населені пункти Миколаївщини.

Втім, не завжди гуманітарна допомога має належну якість. Так, переселенці скаржаться, що отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі.

Термобілизна, куртка, чоботи, светр - такий теплий дитячий набір тільки за радість отримати сім'ям, які вимушено залишили все і поїхали в інший кінець країни, бо їхні домівки знищили або окупували росіяни. Саме такі набори у вересні анонсував дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), спільно із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Люди в надії подали заявки, щоб отримати справді потрібну допомогу. Втім, по факту, отримали коробки зі сміттям, яке і викинути шкода, і носити неможливо.