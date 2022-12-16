У Полтаві зникла електроенергія. Мешканці мають вимнкути всі електроприлади.

Про це міський голова Олександр Мамай написав у Телеграм.

"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні", – написав він.

Повністю знеструмлено також Харків. Ворожі влучання зафіксовані і в Києві та Кривому Розі.

Це – вже друга масована ракетна атака на Україну від початку грудня. Росіяни також вчинили два напади ударними безпілотниками. Під час останнього ППО збила всі БпЛА.