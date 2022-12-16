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Уночі росіяни обстрілювали Сумщину, Запоріжжя та Харківщину, - ОВА

У більшості регіонів ніч пройшла спокійно.

Уночі росіяни обстрілювали Сумщину, Запоріжжя та Харківщину, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Миколаївщині, Вінничині, Житомирщині, Київщині, Черкащині та Чернігівщині. Про це повідомляється у зведенні по регіонах.

Зранку по всій території України — повітряна тривога.

Сумщина: вчора росіяни протягом дня завдали 58 ударів по прикордонню. Під обстрілами були Миропільська і Краснопільська громади.

В обох випадках без жертв та руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Степове, Шевченко, Темирівка, Залізничне, Степногірськ, Дорожнянка, Червоне, Новоандріївка, Новоданилівка, Щербаки, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Кам'янське, Малі Щербаки.

Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Без жертв. Наслідки атаки з’ясовуються.

Харківщина: минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова.

Також противник наносив удари з танків та артилерії по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе.

У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок, в місті Куп’янськ ворог наніс ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо  комплексами С-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційне відділення лікарні.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, загинула 50-ти річна жінка.

Луганщина: сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Стельмахівки і М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки.

Заходи примусової мобілізації на окупованих територіях  посилюються. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Іванопіллю Костянтинівської громади. Пошкоджена будівля цеху промислового об'єкту.

Зранку — артобстріл території дамби Карлівського водосховища Очеретинської ВА.

Також зранку — ракетний удар по Лиману. Горить приміщення кафе. Інформація по потерпілим з’ясовується.

Вночі ворог здійснив також обстріл Курахівки Курахівської громади. Пошкоджено приватні будинки та електричні мережі.

Також вночі росіяни обстрілювали позиції по лінії бойових дій Вугледар - Мар'їнка - Красногорівка - Авдіївка - Бахмут. На ранок активність збільшилась в районі Водяного, Первомайського Очеретинської громади.

За минулу добу на Донеччині: 7 загиблих, 7 поранених.

Херсонщина: ворог не припиняє терор області.

За інформацією ГШ ЗСУ, противник обстрілює позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Янтарне та місто Херсон.

Вчора російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові квартали. Внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них — волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації.

Загалом минулої доби через ворожі обстріли у Херсонській області постраждали 13 осіб. З них 4 особи померло, 9 дорослим особам надавалася медична допомога.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в місті Херсон, який було знеструмлено вчора.

Щодня у громади Херсонської області поставляють продуктові набори та свіжий хліб, надходить гуманітарна допомога.

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