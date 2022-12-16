​Погрози Росії не вплинуть на рішення США надати України ППО Patriot, – Пентагон

Протести і погрози Росії щодо надання Сполученими Штатами Україні систем протиповітряної оборони Patriot не вплинуть на рішення США стосовно військової допомоги Києву.

Про це заявив представник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер.

Він наголосив на іронічності заяв російських чиновників про нібито провокації зі сторони США, адже саме Росія розпочала війну проти України.

"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, що саме вони вирішили використати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів та захисту мирних жителів", – заявив він.

Нагадаємо, Кремль заявив, що американські системи протиракетної оборони “Patriot” будуть “законною ціллю” для російських ударів по Україні, якщо Сполучені Штати дозволять їх поставити для підтримки Києва.