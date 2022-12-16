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У п’ятницю в Україні буде плюсова температура, місцями мокрий сніг

Вранці усюди, крім північно-західної частини, туман.

У п’ятницю в Україні буде плюсова температура, місцями мокрий сніг
Фото: nta.ua

У п’ятницю, 16 грудня в Україні буде хмарно, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ (на Закарпатті значний дощ), у центральних областях невеликий дощ; на решті території без істотних опадів.

Вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь; на дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла; в Криму, на Закарпатті та узбережжі морів – 7-12°.

У Київській області температура – 1-6° тепла; у столиці України стовпчики термометів піднімуться до 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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