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У вівторок Україні прогнозують сніг та дощ

Температура протягом доби 1-6° морозу.

У вівторок Україні прогнозують сніг та дощ
Фото: pmg.ua

У вівторок, 13 грудня синоптики прогнозують в Україні опади у вигляді снігу та дощу, на південному сході країни переважно дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Удень у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади та налипання мокрого снігу, на сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-6° тепла.

14-15 грудня без істотних опадів, лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг, місцями хуртовина, у південній частині вдень дощ.

Температура вночі 4-10° морозу, в західних областях місцями до 15° морозу; вдень у середу 0-6° морозу, у четвер від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині до 7° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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