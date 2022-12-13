У вівторок Україні прогнозують сніг та дощ

У вівторок, 13 грудня синоптики прогнозують в Україні опади у вигляді снігу та дощу, на південному сході країни переважно дощ.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Удень у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади та налипання мокрого снігу, на сході країни пориви вітру 15-20 м/с.
Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-6° тепла.
14-15 грудня без істотних опадів, лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг, місцями хуртовина, у південній частині вдень дощ.
На дорогах країни ожеледиця.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.