CША можуть незбаром оголосити про виділення Україні нової допомоги, – ЗМІ

CША можуть незбаром оголосити про виділення Україні нової допомоги для протистояння російській агресії.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише Укрінформ.

“Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення”, – зауважив представник Білого дому.

За словами Саллівана, США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. У Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури будуть послаблені.

“Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу”, – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен сигналізувала, що адміністрація президента США Джо Байдена готова продовжувати шукати мільярди доларів для допомоги Україні, поки вона бореться з російським вторгненням та ракетними атаками.