У Мелітополі зруйновано стратегічно важливий міст, - Федоров

Через цей міст окупанти перевозили військову техніку.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області зруйновано міст, який з’єднував місто із с. Костянтинівка.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Це один зі стратегічно важливих мостів після “втоми” Кримського мосту”, - зазначив мер міста.

Фото: Іван Федоров

Федоров наголосив, що саме через цей міст окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.

Нагадаємо, завдяки роботі українських військових і сил спротиву на тимчасово-окупованих територіях Запорізької області минулого тижня було знищено понад 10 ворожих військових баз.