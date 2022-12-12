Швеція передасть на відновлення України ще 55 млн євро

Деталі нового пакету допомоги будуть представлені більш детально пізніше.

Уряд Швеції виділяє на підтримку України ще 600 мільйонів шведських крон (більше 55 млн євро).

Про це повідомляє видання SVT.

“Йдеться про відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства. Як для полегшення потреби, так і для зміцнення стійкості України, щоб вони могли продовжувати протистояти вторгненню”, - сказав міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл.

Зазначається, що деталі нового пакету допомоги будуть представлені більш детально на донорській конференції в Парижі.

Світовий банк прагне зібрати 1 млрд доларів пожертвувань, які підуть на відновлення розбомбленого енергетичного сектору України, житла та сільського господарства.

“Сума, на яку сподіваються країни-донори, може бути навіть більшою, ніж сплачена, завдяки запозиченням Світовим банком приватного капіталу на міжнародних ринках капіталу”, - зазначає видання.

Йохан Форсселл наголосив, що це не перший і не останній пакет підтримки України.

Нагадаємо, 17 листопада парламент Швеції дозволив уряду передати Україні оборонну допомогу на суму 3 млрд крон (понад 287 мільйонів доларів).