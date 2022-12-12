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Чехія працевлаштує тисячі українців на оборонних підприємствах

Міністерство оборони з питань безпеки відмовилося повідомити деталі.

Чехія працевлаштує тисячі українців на оборонних підприємствах
Фото: tsn.ua

Чехія готова прийняти  на оборонних підприємствах країни до кількох тисяч фахівців з України. Вони працюватимуть над спільними проєктами України та Чехії. 

Про це повідомляє Чеське радіо

Як повідомив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни, робота українських інженерів та техніків на чеських військових підприємствах посилить обороноздатність України, Чехії та НАТО. Також це допоможе розвитку чеської промисловості та збільшить бюджетні доходи.

Домовленість про спільну роботу України та Чехії включає, перш за все, ремонт та модернізацію важкої військової техніки. Втім, Міністерство оборони з питань безпеки відмовилося повідомити деталі. 

Відомо, що у першому півріччі 2023 р. має розпочатися виробництво деяких ключових збройових систем та компонентів. Чехія нарощуватиме виробництво зброї для постачання Україні, яка протистоїть вторгненню РФ. 

Як раніше повідомлялось, військовослужбовці з України перебувають на полігоні Лібава в Чехії для проходження військових навчань.

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