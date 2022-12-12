Боррель заявив, що в ЄС поки немає єдиної позиції щодо девʼятого пакету санкцій проти Росії

Серед країн Європейського Союзу все ще є розбіжності у підходах до пропозицій Єврокомісії упровадити девʼятий пакет санкцій проти Росії. Дискусія, яка 12 грудня йтиме в межах Ради міністрів ЄС із закордонних справ, може бути напруженою, цитує високого представника блоку Жозепа Борреля Укрінформ.

Головний дипломат ЄС зазначив, що також у порядку денному засідання міністрів – Іран.

"Ця Рада міністрів ЄС буде тривалою і важкою. Ми маємо в порядку денному Іран, ми маємо в порядку денному санкції проти росії, дев’ятий пакет. Ми все ще не досягли згоди", – заявив він.

Боррель нагадав, що оголошення Єврокомісією або ним про санкції є лише пропозицією, а саме рішення ухвалює Рада Європейського Союзу.

"Тож наразі 27 міністрів мають різні підходи до цього. Наші пропозиції ще не є рішенням, вони мають бути обговорені. Я думав, що цього ранку ми зможемо дати їм «зелене світло», але поки цього не сталося. Ймовірно, це відбудеться наприкінці дня, або завтра, але все ще є питання, які мають бути погоджені", – сказав він.

У девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії.

За даними Financial Times, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії.

Для того, аби санкції набули чинності, треба згода всіх 27 країн-членів ЄС.