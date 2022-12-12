Зеленський запропонував Байдену скликати Глобальний саміт миру

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден провели телефонну розмову. Йшло про консолідацію міжнародних зусиль для перемоги у війні.

Зеленський подякував американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії. Про це йдеться на сайті президента.

"Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру", – зазначили в повідомленні.

Володимир Зеленський поінформував і про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

У цьому контексті Зеленський відзначив допомогу, яку надають Сполучені Штати для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері.

"Глава держави також наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав Президента Джозефа Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період. Володимир Зеленський подякував лідеру США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах", – додали на сайті українського президента.

Білий дім зі свого боку повідомив, що Байден підкреслив постійну підтримку США оборони України.

"Президент Байден підкреслив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України через нашу безпекову допомогу, включаючи оголошення 9 грудня про виділення 275 мільйонів доларів на додаткові боєприпаси та обладнання, яке включало системи протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів. Президент Байден також підкреслив оголошення 29 листопада про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергетичної мережі України після цілеспрямованих атак Росії", – повідомили в адміністрації президента США.

Байден також привітав заявлену президентом Зеленським відкритість до справедливого миру, заснованого на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй. Він підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини та звірства, а також покласти на Росію витрати за її агресію.

Попередня телефонна розмова між президентами України і США відбулася 10 жовтня.

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон оголосив про новий пакет підтримки України сумою в $275 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, 80 тисяч 155 мм артилерійських снарядів, засоби протидії безпілотникам, посилення протиповітряної оборони, броньовані авто HMMWV, автомобілі швидкої допомоги та медичне обладнання, майже 150 генераторів та польове обладнання.