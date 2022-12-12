Із 12 грудня в Польщі починається навчання для українських медиків

Вони опановуватимуть повітряну евакуацію поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.

З 12 грудня в Польщі стартують навчання для українських медиків.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

За його словами, українців навчатимуть повітряної евакуації поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.

Сєвєр додав, що Польща підтримує Україну в створенні структур вертолітної рятувальної служби.

Нагадаємо, сенат Чехії підтримав навчання українських військових у своїй країні. Бійці вже перебувають на полігоні Лібава. А Норвегія збільшить кількість своїх інструкторів, які сприятимуть навчанню в межах навчальної місії ЄС та Interflex у Великій Британії.