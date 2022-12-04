Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
ГоловнаСвіт

У генштабі Чехії підтвердили присутність українських бійців у Лібаві для військових навчань

У Міноборони Чехії не коментують подробиці прибуття українських бійців з міркувань безпеки.

Військовослужбовці з України перебувають на полігоні Лібава в Чехії для проходження військових навчань.

Таку інформацію підтвердив очільник генштабу Чехії Карел Ржешка, повідомляє видання iDNES.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовій зоні Лібава для планових навчань", - сказав Ржешка.

За його словами, у Лібаві триватимуть спільні навчання, які схвалила чеська влада в листопаді.

У Міноборони Чехії не коментують подробиці прибуття українських бійців з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями сенат Чехії схвалив проведення навчань українських військових у своїй країні. У 2023-му в Чехію відправлять до чотирьох тисяч військовослужбовців з України. Планується, що навчання відбуватимуться на полігоні "Лібава". 

Тим часом у Великобританії завершилася остання у 2022 році серія тренувань для українських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також