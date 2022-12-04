У генштабі Чехії підтвердили присутність українських бійців у Лібаві для військових навчань

У Міноборони Чехії не коментують подробиці прибуття українських бійців з міркувань безпеки.

Військовослужбовці з України перебувають на полігоні Лібава в Чехії для проходження військових навчань.

Таку інформацію підтвердив очільник генштабу Чехії Карел Ржешка, повідомляє видання iDNES.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовій зоні Лібава для планових навчань", - сказав Ржешка.

За його словами, у Лібаві триватимуть спільні навчання, які схвалила чеська влада в листопаді.

У Міноборони Чехії не коментують подробиці прибуття українських бійців з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями сенат Чехії схвалив проведення навчань українських військових у своїй країні. У 2023-му в Чехію відправлять до чотирьох тисяч військовослужбовців з України. Планується, що навчання відбуватимуться на полігоні "Лібава".

Тим часом у Великобританії завершилася остання у 2022 році серія тренувань для українських військових.