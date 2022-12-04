Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині, одна людина загинула

Постраждалу жінку доставили в лікарню в Кривому Розі.

Російські окупанти продовжують тероризувати звільнені території Херсонщини обстрілами. В результаті вчорашніх ударів по селу Республіканець постраждала сімейна пара.

Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив в офіційному Telegram-каналі.

Село Республіканець Милівської громади окупанти обстріляли з танків. Чоловік з сімейної пари загинув на місці, а його дружина отримала серйозні травми.

"Постраждалу жінку з важкими пораненнями доставили в лікарню в Кривому Розі. Зараз вона знаходиться в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", — додав Янушевич.

Нагадаємо, що у Херсоні протягом неділі, 4 грудня, зафіксовано 5 обстрілів. Загалом із 20 листопада до 4 грудня зафіксовано 169 "прильотів". Загинули за цей час 19 осіб, ще 39 постраждали, зокрема одна дитина.