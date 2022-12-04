Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, 4 з них - із "Калібрами"

Напередодні в морі на бойовому чергуванні перебувало 18 кораблів.

Станом на 4 грудня Росія утримує в Чорному морі 21 корабель.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Напередодні в морі на бойовому чергуванні перебувало 18 кораблів. Кількість носіїв "Калібрів" залишається наразі незмінною - чотири судна. Загальний залп становить 24 ракети.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться в повідомленні.

За добу прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах Росії здійснило лиш одне судно, яке рухалося до Азовського моря.

Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, днями військові попередили, що Росія може знову масовано атакувати Україну. Потрібно підготуватися до того, що наслідки удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.

Тим часом Іспанія надала Україні перші системи протиповітряної оборони Hawk.