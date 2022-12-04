Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, 4 з них - із "Калібрами"

Станом на 4 грудня Росія утримує в Чорному морі 21 корабель.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.
Напередодні в морі на бойовому чергуванні перебувало 18 кораблів. Кількість носіїв "Калібрів" залишається наразі незмінною - чотири судна. Загальний залп становить 24 ракети.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться в повідомленні.
За добу прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах Росії здійснило лиш одне судно, яке рухалося до Азовського моря.
Нагадаємо, днями військові попередили, що Росія може знову масовано атакувати Україну. Потрібно підготуватися до того, що наслідки удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.
Тим часом Іспанія надала Україні перші системи протиповітряної оборони Hawk.