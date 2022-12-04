На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти

У Херсонській області в селі Давидів Брід відновили проїзд раніше зруйнованим місцевим мостом.

Про це у Телеграм повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно з ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом у селі Давидів Брід", - написав Янушевич.

За його словами, рух мостом для автотранспорту тепер відкрито.

Зазначимо, що Давидів Брід — село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонщини. З 12 на 13 березня 2022 року село було тимчасово окуповано російськими військами.

31 травня було підтверджено визволення села українськими військовими. 17 червня село повторно було окуповано.

4 жовтня силами 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ село було звільнено від російських загарбників. Бої за Давидів Брід стали одним з важливих етапів звільнення Херсонщини.

Нагадаємо, що вибухотехніки Нацполіції та піротехніки ДСНС обстежили понад 1 200 га території Херсонської області, виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів.