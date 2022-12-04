Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра
У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти

Давидів Брід було звільнено 4 жовтня.

На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти
Фото: Ярослав Янушевич

У Херсонській області в селі Давидів Брід відновили проїзд раніше зруйнованим місцевим мостом.

Про це у Телеграм повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно з ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом у селі Давидів Брід", - написав Янушевич.

За його словами, рух мостом для автотранспорту тепер відкрито.

Зазначимо, що Давидів Брід — село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонщини. З 12 на 13 березня 2022 року село було тимчасово окуповано російськими військами.

31 травня було підтверджено визволення села українськими військовими. 17 червня село повторно було окуповано.

4 жовтня силами 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ село було звільнено від російських загарбників. Бої за Давидів Брід стали одним з важливих етапів звільнення Херсонщини.

Нагадаємо, що вибухотехніки Нацполіції та піротехніки ДСНС обстежили понад 1 200 га території Херсонської області, виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також