На східному фронті російські військові атакують Збройні сили України забороненими хлорпікриновими гранатами К-51 із сильною подразнювальною дією.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на сході”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морські піхотинці утримували свої позиції у засобах хімічного захисту, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів.

Нагадаємо, про стурбованість США можливим використанням Росією хімічної зброї в Україні писало видання Politico.