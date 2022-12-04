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Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю

Окупанти скидають аерозольні гранати К-51 за допомогою дронів.

Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Скріншот відео
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

На східному фронті російські військові атакують Збройні сили України забороненими хлорпікриновими гранатами К-51 із сильною подразнювальною дією.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на сході”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морські піхотинці утримували свої позиції у засобах хімічного захисту, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів.

 

Нагадаємо, про стурбованість США можливим використанням Росією хімічної зброї в Україні писало видання Politico.

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