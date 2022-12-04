Попри контроль над ЗМІ Кремлю все важче підтримувати схвалення росіянами війни в Україні, – Міноборони Британії

Після оголошення “часткової мобілізації” військовий конфлікт стає все більш відчутним для громадян РФ.

Кремлю дедалі складніше підтримувати навіть мовчазне схвалення росіянами війни проти України, оскільки нових перемог на полі бою у найближчі кілька місяців не передбачається.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що останні опитування громадської думки в Росії свідчать про істотне зниження підтримки російським суспільством так званої “спеціальної військової операції”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pSq13JBIrv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022

Відсоток прихильників переговорів, за даними різних досліджень, наближається до 60%, тоді як у квітні близько 80% росіян підтримували саме військову операцію проти України.

“Незважаючи на зусилля російської влади з посилення повного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після оголошеної у вересні “часткової мобілізації”. Оскільки росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення буде дедалі складніше для Кремля”, – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у період з 28 по 30 листопада до 70 поранених та понад 230 загиблих російських військових доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей, повідомили у Генштабі. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.