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Попри контроль над ЗМІ Кремлю все важче підтримувати схвалення росіянами війни в Україні, – Міноборони Британії

Після оголошення “часткової мобілізації” військовий конфлікт стає все більш відчутним для громадян РФ.

Попри контроль над ЗМІ Кремлю все важче підтримувати схвалення росіянами війни в Україні, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Кремлю дедалі складніше підтримувати навіть мовчазне схвалення росіянами війни проти України, оскільки нових перемог на полі бою у найближчі кілька місяців не передбачається.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що останні опитування громадської думки в Росії свідчать про істотне зниження підтримки російським суспільством так званої “спеціальної військової операції”.

 

Відсоток прихильників переговорів, за даними різних досліджень, наближається до 60%, тоді як у квітні близько 80% росіян підтримували саме військову операцію проти України.

“Незважаючи на зусилля російської влади з посилення повного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після оголошеної у вересні “часткової мобілізації”. Оскільки росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення буде дедалі складніше для Кремля”, – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у період з 28 по 30 листопада до 70 поранених та понад 230 загиблих російських військових доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей, повідомили у Генштабі. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.

 

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