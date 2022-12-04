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Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки і господарчі споруди, є загиблі і поранені

Інформація уточнюється.

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки і господарчі споруди, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 4 грудня російські військові обстрілювали лінію фронту від Курахівської до Лиманської громади на Донеччині. 

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку отримала поранення одна людина. Під обстрілами окупантів також перебували Мар’їнка і Георгіївка, постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“На Горлівському напрямку внаслідок артобстрілу одна людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади”, – поінформував очільник ОВА.

Впродовж доби Торецьк зазнав двох ударів з “Градів” – пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватних будинки та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Також ворог обстрілював село Торське і селище Зарічне Лиманської горомади. Наслідки обстрілів уточнюються.

 

Нагадаємо, у Макіївці на Донеччині окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду. 

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