Уночі 4 грудня російські військові обстрілювали лінію фронту від Курахівської до Лиманської громади на Донеччині.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку отримала поранення одна людина. Під обстрілами окупантів також перебували Мар’їнка і Георгіївка, постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“На Горлівському напрямку внаслідок артобстрілу одна людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади”, – поінформував очільник ОВА.

Впродовж доби Торецьк зазнав двох ударів з “Градів” – пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватних будинки та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Також ворог обстрілював село Торське і селище Зарічне Лиманської горомади. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, у Макіївці на Донеччині окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду.