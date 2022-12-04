Унаслідок ворожого обстрілу села у Запорізькій області пошкоджені приватні будинки

Люди не постраждали.

Цієї ночі російські військові обстріляли ракетами одне з сіл у Запорізькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж”, – зазначив він.

Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені.

Нагадаємо, вночі 3 грудня росіяни обстріляли ракетами Запорізький район.