Росіяни обстріляли ракетами Запорізький район

Російська армія цієї ночі завдала удару по мирних територіях Запорізької області. Є пошкодження будинків мирних людей.

Потерпілих, за даними голови ОВА Олександра Старуха, немає.

"Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", – йдеться у повідомленні.

Минулої ночі ворог також обстріляв ракетами Запорізький район і сам обласний центр. У Запоріжжі поцілили в обʼєкт енергетичної інфраструктури, виникла пожежа. Вогонь до ранку вдалося загасити, люди не поранені.