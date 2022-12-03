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Росіяни обстріляли ракетами Запорізький район

Є пошкодження житлових будинків. 

Росіяни обстріляли ракетами Запорізький район
Наслідки обстрілу
Фото: Олександр Старух

Російська армія цієї ночі завдала удару по мирних територіях Запорізької області. Є пошкодження будинків мирних людей.

Потерпілих, за даними голови ОВА Олександра Старуха, немає. 

"Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", – йдеться у повідомленні. 

Минулої ночі ворог також обстріляв ракетами Запорізький район і сам обласний центр. У Запоріжжі поцілили в обʼєкт енергетичної інфраструктури, виникла пожежа. Вогонь до ранку вдалося загасити, люди не поранені. 

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