За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Росіяни задіяли для ударів навіть безпілотник.

Сьогодні, 2 грудня, під обстрілами росіян були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню Сумщини із різних видів озброєння.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету 1 “приліт” та із САУ - 22 “прильоти”, без руйнувань.

На одне з прикордонних сіл Краснопільської громади окупанти скинули з квадрокоптеру ВОГ, без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів калібру 120 мм. 21 міна вибухнула на нашій території, внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19:00 був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню 6 “прильотів” та САУ 4 “прильоти”, без постраждалих.

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії, зафіксован 21 “прильот”, без жертв.

Нагадаємо, впродовж минулої доби противник атакував 13 населених пунктів Донецької області. Загинули й дістали травм цивільні люди. Ворог застосував ЗРК С-300, РЗСВ “Град”, “Смерч”, ракети і артилерію.