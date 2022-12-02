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Зеленський відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі

Президентові розповіли про культурно-мистецький проект "Зі Сковородою в серці", який стартував у травні 2021 року.

Зеленський відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди у місті Переяслав.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

На території музею розташовано пам'ятний знак до 300-річчя від дня народження великого українського філософа, що був встановлений з нагоди включення цієї дати до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. На ньому зображений малюнок мислителя, що відображає його філософські погляди.

Зеленський також ознайомився з експозицією музею. Зокрема, тут зберігаються рідкісні книги XVII-XIX ст., колекція старовинних підручників, за якими навчалися 200 років тому.

В одній із кімнат розміщений портрет Григорія Сковороди кінця XVIIІ ст., який вважається найдавнішим в Україні.

Крім того, в музеї експонуються старовинні музичні інструменти й типовий селянський одяг ХІХ ст.

Зеленському розповіли про культурно-мистецький проект "Зі Сковородою в серці", який стартував у травні 2021 року. У його межах створюють рушники з автентичними орнаментами, які були властиві періоду, коли в Переяславі жив і працював Григорій Сковорода.

Президент також оглянув залу, де відтворено інтер’єр класу часів Сковороди.

Фото: Офіс президнта

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Меморіальний музей Сковороди, який було відкрито у 1972 році з нагоди святкування 250-ї річниці від дня народження видатного українського філософа, посідає особливе місце серед численних музеїв Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".

Музей розташований у будівлі колишнього навчального закладу – Переяславського колегіуму, де Григорій Сковорода розпочав свою педагогічну діяльність.

Нагадаємо,  3 грудня, у День народження Сковороди, провідні дослідники його ідей  обговорять їх у прямому ефірі.

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