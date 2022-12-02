Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі відключення, - Галущенко

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.
"Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду щодо справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.
За його словами, минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.
"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг - Київ, Київська область, Полтава і Львів", - сказав міністр.
Галущенко підкреслив, що при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах і у випадку якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність.
"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури - це питання національної безпеки. Воно контролюється на найвищому рівні держави і має неухильно забезпечуватись", - заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.
Разом з тим, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.
Також у повідомленні було зазначено, що регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків.
Нагадаємо, раніше у YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень. Українців закликали запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.