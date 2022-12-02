Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі відключення, - Галущенко

Регулятор отримує скарги на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків.

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду щодо справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг - Київ, Київська область, Полтава і Львів", - сказав міністр.

Галущенко підкреслив, що при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах і у випадку якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність.

"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури - це питання національної безпеки. Воно контролюється на найвищому рівні держави і має неухильно забезпечуватись", - заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Разом з тим, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Також у повідомленні було зазначено, що регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків.

Нагадаємо, раніше у YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень. Українців закликали запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.