Щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції

У разі масштабного відключення електроенергії в регіонах чи в окремих населених пунктах залучається максимальна кількість спільних патрулів поліції, Нацгвардії та громадських формувань.
Про це заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.
Їхні маршрути наближені до найбільш важливих соціальних об’єктів.
Сергеєв сказав, що у країні щоденно заступає на службу близько 7 тисяч нарядів поліції.
Під час відключення електроенергії поліцейські інформують громадян за допомогою гучномовців про сигнали “Повітряна тривога” чи “Ракетна небезпека”, підкреслив він.
Насамперед вони дбають про такі повідомлення в населених пунктах, районах, мікрорайонах, наближених до об’єктів критичної інфраструктури, які можуть бути цілями ворога.
“Територіальні підрозділи поліції забезпечені генераторами, значна частина – доступом до Інтернету, а також питною водою. Тут можна обігрітися та зарядити гаджети”, – підсумував поліцейський.
Нагадаємо, в Україні до несення служби додатково залучено 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшено вдвічі.