У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
ГоловнаСуспільствоВійна

Щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції

У разі масштабного відключення світла залучається максимальна кількість спільних патрулів поліції, Нацгвардії та громадських формувань.

Щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції
Олексій Сергєєв
Фото: Національна поліція

У разі масштабного відключення електроенергії в регіонах чи в окремих населених пунктах залучається максимальна кількість спільних патрулів поліції, Нацгвардії та громадських формувань.

Про це заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

Їхні маршрути наближені до найбільш важливих соціальних об’єктів. 

Сергеєв сказав, що у країні щоденно заступає на службу близько 7 тисяч нарядів поліції.

Під час відключення електроенергії поліцейські інформують громадян за допомогою гучномовців про сигнали “Повітряна тривога” чи “Ракетна небезпека”, підкреслив він.

Насамперед вони дбають про такі повідомлення в населених пунктах, районах, мікрорайонах, наближених до об’єктів критичної інфраструктури, які можуть бути цілями ворога.

Сергєєв наголосив, що громадяни під час відключень електроенергії можуть отримати допомогу у відділках поліції.

“Територіальні підрозділи поліції забезпечені генераторами, значна частина – доступом до Інтернету, а також питною водою. Тут можна обігрітися та зарядити гаджети”, – підсумував поліцейський.

Нагадаємо, в Україні до несення служби додатково залучено 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшено вдвічі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також