Щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції

У разі масштабного відключення світла залучається максимальна кількість спільних патрулів поліції, Нацгвардії та громадських формувань.

У разі масштабного відключення електроенергії в регіонах чи в окремих населених пунктах залучається максимальна кількість спільних патрулів поліції, Нацгвардії та громадських формувань.

Про це заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

Їхні маршрути наближені до найбільш важливих соціальних об’єктів.

Сергеєв сказав, що у країні щоденно заступає на службу близько 7 тисяч нарядів поліції.

Під час відключення електроенергії поліцейські інформують громадян за допомогою гучномовців про сигнали “Повітряна тривога” чи “Ракетна небезпека”, підкреслив він.

Насамперед вони дбають про такі повідомлення в населених пунктах, районах, мікрорайонах, наближених до об’єктів критичної інфраструктури, які можуть бути цілями ворога.

Сергєєв наголосив, що громадяни під час відключень електроенергії можуть отримати допомогу у відділках поліції.

“Територіальні підрозділи поліції забезпечені генераторами, значна частина – доступом до Інтернету, а також питною водою. Тут можна обігрітися та зарядити гаджети”, – підсумував поліцейський.

Нагадаємо, в Україні до несення служби додатково залучено 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшено вдвічі.