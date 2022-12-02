Російські Telegram-канали розповсюджують фейк про тест на відсутність “гена москаля”

Російські Telegram-канали розповсюджують фейк про те, що “в Україні почали робити тест на відсутність “гена москаля”.
Пропагандисти заявляють, що “всього за 6500 гривень українці можуть отримати документ про расову чистоту”, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що окупанти “завдають ударів високоточною зброєю”.
“Виводяться з ладу енергетичні об’єкти, від яких залежить функціонування Збройних сил України, і від яких залежить доставка величезної кількості зброї, якою Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян”, – дезінформує він.
Нагадаємо, ЗМІ Росії з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна розповсюджують дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”.