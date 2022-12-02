Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

У межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників “Азовсталі”. Більшість з визволених українців мають поранення і травми, деякі з врятованих захисників мають ампутовані кінцівки або не можуть рухатися.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

Фото: facebook.com/okPivden

Врятовані з полону належать, зокрема, до наступних підрозділів:

окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,

114-й окремий батальйон територіальної оборони,

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу,

79-та окрема десантно-штурмова бригада,

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,

37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя»,

107-ма окрема бригада територіальної оборони,

115-та окрема механізована бригада,

66-та окрема механізована бригада,

21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,

25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада,

109-та окрема бригада територіальної оборони,

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,

501-й окремий батальйон морської піхоти,

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,

503-й окремий батальйон морської піхоти,

21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат»,

74-й окремий розвідувальний батальйон,

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,

34-й окремий моторизований батальйон,

81-ша окрема аеромобільна бригада,

57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,

105 окрема бригада Територіальної оборони,

Мукачівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон.

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Нагадаємо, 26 листопада з російського полону звільнено ще 12 українців.