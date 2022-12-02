У межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.
Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників “Азовсталі”. Більшість з визволених українців мають поранення і травми, деякі з врятованих захисників мають ампутовані кінцівки або не можуть рухатися.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.
Врятовані з полону належать, зокрема, до наступних підрозділів:
- окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,
- 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,
- 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
- 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,
- 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
- 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,
- 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу,
- 79-та окрема десантно-штурмова бригада,
- 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,
- 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя»,
- 107-ма окрема бригада територіальної оборони,
- 115-та окрема механізована бригада,
- 66-та окрема механізована бригада,
- 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
- 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада,
- 109-та окрема бригада територіальної оборони,
- 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,
- 501-й окремий батальйон морської піхоти,
- 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,
- 503-й окремий батальйон морської піхоти,
- 21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат»,
- 74-й окремий розвідувальний батальйон,
- 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,
- 34-й окремий моторизований батальйон,
- 81-ша окрема аеромобільна бригада,
- 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,
- 105 окрема бригада Територіальної оборони,
- Мукачівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,
- 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон.
Нагадаємо, 26 листопада з російського полону звільнено ще 12 українців.