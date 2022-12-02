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В ОК “Південь” про обмін полоненими: додому повернулися бійці 29 бригад, батальйонів та терцентру

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

В ОК “Південь” про обмін полоненими: додому повернулися бійці 29 бригад, батальйонів та терцентру
Фото: facebook.com/okPivden

У межах останнього обміну полоненими вдалося визволити ще 50 українців: додому повернулися захисники зі ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників “Азовсталі”. Більшість з визволених українців мають поранення і травми, деякі з врятованих захисників мають ампутовані кінцівки або не можуть рухатися.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

Фото: facebook.com/okPivden

Врятовані з полону належать, зокрема, до наступних підрозділів:

  • окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,
  • 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 
  • 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
  • 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,
  • 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
  • 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,
  • 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 
  • 79-та окрема десантно-штурмова бригада,
  • 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,
  • 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя», 
  • 107-ма окрема бригада територіальної оборони,
  • 115-та окрема механізована бригада,
  • 66-та окрема механізована бригада,
  • 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
  • 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада,
  • 109-та окрема бригада територіальної оборони,
  • 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,
  • 501-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, 
  • 503-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат», 
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон,
  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 
  • 34-й окремий моторизований батальйон,
  • 81-ша окрема аеромобільна бригада,
  • 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,
  • 105 окрема бригада Територіальної оборони,
  • Мукачівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,
  • 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. 

Фото: facebook.com/okPivden
Фото: facebook.com/okPivden
Фото: facebook.com/okPivden

Нагадаємо, 26 листопада з російського полону звільнено ще 12 українців

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