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Кулеба розповів подробиці про листи з погрозами Україні

Крім посольства в Іспанії, листи з погрозами отримали ще три димломатичні установи України.

Кулеба розповів подробиці про листи з погрозами Україні
Фото: EPA/UPG

Вороги намагаються залякати українські посольства, оскільки бояться та намагаються зупинити Україну. 

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, не два, а вже три, по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні", - повідомив голова МЗС.

Кулеба додав, що всі конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною. 

Раніше повідомлялось, що ще два посольства України, крім посольства Іспанії, вчора та сьогодні отримали листи з погрозами.

Також, як повідомила на брифінгу в Одесі міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.

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