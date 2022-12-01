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Мешканця Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Чоловік може бути позбавлений волі на строк від 5 до 10 років.

Мешканця Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 43-річному мешканцю Ізюмського району. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Як розповіли правоохоронці, зловмисник контролював та організовував роботу “Підлиманського старостинського округу”.

Він добровільно зайняв посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области" у с. Підлиман. 

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.  

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харківської області, котра 15 листопада вчинила публічну наругу над Державним Прапором України.

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