Мешканця Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Чоловік може бути позбавлений волі на строк від 5 до 10 років.

Працівники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 43-річному мешканцю Ізюмського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, зловмисник контролював та організовував роботу “Підлиманського старостинського округу”.

Він добровільно зайняв посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области" у с. Підлиман.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харківської області, котра 15 листопада вчинила публічну наругу над Державним Прапором України.