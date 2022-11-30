Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харківської області, котра 15 листопада вчинила публічну наругу над Державним Прапором України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка зухвало зірвала символ держави, який був встановлений у флагшток на стіні будівлі Вільшанського старостату біля центрального входу, розірвала його та викинула на землю”, - повідомили в поліції.

Слідчі поліції повідомили 34-річній місцевій мешканці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, слідчі поліції заочно повідомили про підозру мешканцю Ізюмщини, котрий підтримував дії країни-агресора.