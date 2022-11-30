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За наругу над прапором України затримали мешканку Харківщини

Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

За наругу над прапором України затримали мешканку Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харківської області, котра 15 листопада вчинила публічну наругу над Державним Прапором України. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“Жінка зухвало зірвала символ держави, який був встановлений у флагшток на стіні будівлі Вільшанського старостату біля центрального входу, розірвала його та викинула на землю”, - повідомили в поліції. 

Слідчі поліції повідомили 34-річній місцевій мешканці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
 

Нагадаємо, слідчі поліції заочно повідомили про підозру мешканцю Ізюмщини, котрий підтримував дії країни-агресора.

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