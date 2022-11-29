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Мешканцю Харківщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Чоловік надавав росіянам інформацію про сім'ї військовослужбовців ЗСУ.

Мешканцю Харківщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру мешканцю Ізюмщини, котрий підтримував дії країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За даними слідства, 58-річний мешканець села Бабенково Ізюмського району з березня під час тимчасової окупації села військовими РФ активно співпрацював з окупантами”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що крім допомоги продуктами та технікою, чоловік надавав росіянам інформацію про сім'ї військовослужбовців ЗСУ.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру депутатці Куп’янської міської ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

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