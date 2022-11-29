Через російські обстріли у Оріхові Запорізької області залишилось близько 15% населення

Ударів зазнають також інші громади по лінії зіткнення.

По Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що у місті залишилось близько 15% населення, на щастя, інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

Старух розповів, що ударів зазнають також інші громади по лінії зіткнення - Гуляйпільська та Степногірська.

Голова ОВА наголосив, що наразі не видно, щоб росіяни виводили війська із Енергодару, отже ситуація навколо ЗАЕС продовжує створювати небезпеку для Європи.

Оскільки енергосистема не в змозі повністю забезпечити цивільний і промисловий сектори в регіоні, діють суттєві обмеження. В першу чергу забезпечується критична фраструктура, головне завдання - функціонування водо- та тепломереж, аби не допустити катастрофи.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські військові понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.