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На окупованій Луганщині окупанти мобілізували понад половину шахтарів

Колаборанти просять Москву знизити темпи мобілізації.

На окупованій Луганщині окупанти мобілізували понад половину шахтарів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти мобілізували понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог відправив на фронт 58% шахтарів компанії "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з цим колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно", - сказано в повідомленні.

Разом із тим у ЦНС прогнозують збереження темпів мобілізації і закликають усіх українців, хто може, залишати окуповані території.

Нагадаємо, що росіяни звозять мобільні загони особливого призначення Російської гвардії (ОМОН) для проведення мобілізації чоловіків на окупованих територіях південних областей України.

Також у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації.

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