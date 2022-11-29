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Росіяни обстріляли Херсонську обласну лікарню

Потерпілих немає. 

Росіяни обстріляли Херсонську обласну лікарню
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти обстріляли в Херсоні обласну лікарню. 

Про це повідомив у фейсбук перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Обстріл обласної клінічної лікарні у Херсоні – це чергове пробиття дна з боку російської федерації. Армія, яка артилерією воює з лікарями та пацієнтами", – заявив він. 

За даними заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, потерпілих унаслідок обстрілу немає. В будівлі вибито вікна.

Херсон щоденно зазнає ворожих обстрілів. Армія Росії атакує мирне населення з важкої артилерії, "Градів" та мінометів. Влада закликає місцевих евакуюватися до безпечніших регіонів. Тих, хто не хоче тимчасово виїхати, закликали дізнатися адреси укриттів та слідувати туди у випадку ракетних і артилерійських атак. 

У Херсоні також розгорнуто так звані пункти незламності, де можна зарядити пристрої та зігрітися. Поступово відновлюється електропостачання. 

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