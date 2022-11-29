Захід повинен надати Україні більше важкого озброєння, - Рейнсалу

Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Радіо Свобода.

«Зараз так виглядає, наче стратегічна мета Путіна, яку він ставить на ваги – затягування війни. А ми маємо її завершити раніше. Втім, не примушуючи Україну до фальшивих мирних переговорів і поступок, а навпаки, даючи більше важкого озброєння, включно з протиповітряною обороною, включно з ракетами великої дальності, без будь-яких політичних «запобіжників», включно з танками», – перерахував він.

На питання про те, які настрої наразі в НАТО щодо надання такого озброєння, Рейнсалу зазначив, що це є питанням «політичної рішучості», хоча від початку війни блок рухається до сильнішої підтримки Києва.

«Але моє прагнення в тому, щоби дійсно змінити парадигму і негайно дати те, що потрібно, те, чого просить Україна. Для порівняння: загальний оборонний бюджет країн НАТО разом становить понад трильйони доларів. Зараз країни Альянсу виділили близько 30 мільярдів доларів на військову допомогу. Тож я впевнений, що вони могли б зробити більше, якби вже перевищили певний поріг. Той 1% ВВП, який буде надано Україні як допомогу, мав би стратегічне та грандіозне значення найближчим часом», – сказав голова дипломатії Естонії.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні.

А міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав колег по НАТО дати Україні танки.