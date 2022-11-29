​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала на Харківщині «посадовця» колишньої окупаційної адміністрації Балаклії, який «наглядав» за підприємцями

Перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора.

СБУ затримала на Харківщині «посадовця» колишньої окупаційної адміністрації Балаклії, який «наглядав» за підприємцями
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області, який під час захоплення Балаклії добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації та став «помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора», - інформує спецслужба.

Для цього затриманий проводив колективні «збори» підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати «податки» до її бюджету.

Серед основних завдань, які визначав колаборант перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством гуртових складів, також він давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди «помічник» застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

За даними слідства, місцевий житель на початку травня пішов на співпрацю з агресором. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу «трудовой договор».

Після звільнення міста зловмисник намагався «загубитись» серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами. Жінка обіймала посаду начальника відділу при тимчасовій цивільній адміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також