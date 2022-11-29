СБУ затримала на Харківщині «посадовця» колишньої окупаційної адміністрації Балаклії, який «наглядав» за підприємцями

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області, який під час захоплення Балаклії добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації та став «помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора», - інформує спецслужба.

Для цього затриманий проводив колективні «збори» підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати «податки» до її бюджету.

Серед основних завдань, які визначав колаборант перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством гуртових складів, також він давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди «помічник» застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

За даними слідства, місцевий житель на початку травня пішов на співпрацю з агресором. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу «трудовой договор».

Після звільнення міста зловмисник намагався «загубитись» серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами. Жінка обіймала посаду начальника відділу при тимчасовій цивільній адміністрації.