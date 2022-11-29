В межах Grain from Ukraine до країн Африки та Близького Сходу щомісяця можуть експортувати до 300-500 тис. тонн зернових.

Про це на брифінгу повідомила посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, до ініціативи будуть долучатися нові країни. Це розширить можливості "зернового коридору". Наразі до ініціативи долучилися деякі країни ЄС, США та Канада.

"Україна ініціювала програму Grain from Ukraine, суть якої полягає фактично у співпраці з європейськими партнерами та США для полегшення критичного стану голоду в деяких країнах та регіонах. Зрозуміло, що це викликано агресією РФ та блокуванням портів, перешкоджанням вільному експорту зернових, продовольчої пшениці. Ця ініціатива підтримана не лише окремими країнами, а й World food program, всесвітньою продовольчою програмою ООН. Ця програма є позитивним сигналом для світових ринків та країн, що найбільше залежать від українського імпорту. З іншого боку ця програма додатково до так званого зернового коридору розширює можливості для наших аграріїв та фермерів, щоб збувати цю продукцію", – заявила Трофімцева.

За її словами, до ініціативи вже долучилися декілька країн.

"Мова йде сьогодні про пряме фінансування, щоб не було посередників. Корабель, профінансований Урядом Німеччини за підтримки міжнародної продовольчої програми, вже вийшов до Ефіопії з 27 тис. тонн пшениці. Така саме система буде працювати з іншими нашими партнерами. Наразі участь в ній підтвердила Німеччина, Бельгія, Польща, Канада та США. Але це початковий пул, що буде розширюватися. Бо ведуться консультації та діалог щодо того, як практично це зробити ефективніше та з найменшими бюрократичними перепонами. Та швидко", – сказала вона.

Координаційна група країн під керівництвом президента Володимира Зеленського буде напрацьовувати та пропонувати перелік країн для постачання українських зернових. У першу чергу зернові будуть надходити до країн Ефіопії, Лівії, Алжиру, Африки та Близького Сходу, що найбільше залежать від гуманітарного постачання. Наразі планується, що від 1 до 10 кораблів на місяць будуть виходити з України до цих країн. Це допоможе 5-6 млн людям в цих регіонах з нестачею продовольства. Україна може постачати від 30 до 300-500 тис. тонн зернових на місяць.

Вона підкреслила, що цією ініціативою Росію також позбавили наративу про постачання зернових не до нужденних країн, а до Європи.

"Це дає можливість боротися на інформаційному фронті зі шкідливими інформаційними наративами Росії", – додала Трофімцева.

Нагадаємо, під егідою президента Володимира Зеленського та за координації Керівника Офісу президента Андрія Єрмака почала роботу гуманітарна програма з попередження голоду "Grain from Ukraine". Суть програми програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачі країнам, що знаходяться на межі голоду.