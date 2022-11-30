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​​​У Києві прихильник "руського миру" повідомив про "мінування" Офісу Президента через відключення світла

Чоловіка затримали правоохоронці.

​​​У Києві прихильник "руського миру" повідомив про "мінування" Офісу Президента через відключення світла

Київська міська прокуратура повідомила про підозру прихильнику "руського миру", який "замінував" будівлю Офісу Президента України.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади. Установлено, що увечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції «102» про замінування будівлі Офісу Президента України по вул. Банковій у Києві", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його.

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

За місцем проживання підозрюваного, який виявився прихильником "руського миру", вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неппавдиве повідомлення про "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень. Санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила двох керівників анонімних мінерів, які працювали на Росію.

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