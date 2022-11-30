На кінець листопада у Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО перебуває 1 тис. осіб

З-поміж 1 тис. зрадників у Реєстрі найбільше політиків - 467. Майже половина з них - представники колишньої "Партії регіонів". Від заборонених партій найбільше представників ОПЗЖ та Опоблоку - 60 та 39 депутатів відповідно.

Про це повідомляє громадська організація Рух ЧЕСНО.

Другою за чисельністю є категорія суддів.

"У реєстрі зібрана інформація про суддів, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронців - 160, втім насправді їх суттєво більше, через те, що багато справ по них залишаються закритими.

Крім того, у реєстрі налічується 99 медійників. До цієї категорії увійшли журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдополітологи.

Рух нагадує, що у листопаді в рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні відбуваються системні обшуки СБУ у церквах Московського патріархату, де правоохоронці знаходять пропагандистську літературу, мільйони готівки, документи окупантів, які раніше брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Тож, враховуючи суспільний запит на притягнення до відповідальності служителів церков, які стали осередками "русского мира", Рух ЧЕСНО додав до реєстру нову категорію "священники".

В організації нагадують, що триває національна кампанія "Зрадників здавати сюди". Рух закликає усіх, хто має інформацію про зрадників, ділитися нею. Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected], таким чином підтримуючи команду Руху ЧЕСНО, яка працює над виявленням державних зрадників, зокрема у звільненому Херсоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з Херсонщини та Запоріжжя та розселили у двох пансіонатах у Севастополі.