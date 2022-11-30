29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
ГоловнаЕкономікаДержава

Війна з Росією завдала Україні збитків на 600 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

“Росія та її олігархи мають компенсувати ці втрати".

Війна з Росією завдала Україні збитків на 600 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"Росія також має заплатити фінансово за руйнування, що скоїла. Збитки що вона завдала оцінюються в 600 млрд євро. Росія та її олігархи мають компенсувати ці втрати", – заявила вона.

Голова Єврокомісії додала, найближчим часом ЄС може створити структуру з партнерами, яка буде керувати грошима та інвестувати їх. Потім ці активи використають на користь України.

"Ми вже заблокували 300 млрд євро, які належали російському центральному банку, та заморозили 19 млрд євро, що належали російським олігархам", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, втрати економіки України від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП. Такий прогноз зробив міністр міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також