Війна з Росією завдала Україні збитків на 600 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

“Росія та її олігархи мають компенсувати ці втрати".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"Росія також має заплатити фінансово за руйнування, що скоїла. Збитки що вона завдала оцінюються в 600 млрд євро. Росія та її олігархи мають компенсувати ці втрати", – заявила вона.

Голова Єврокомісії додала, найближчим часом ЄС може створити структуру з партнерами, яка буде керувати грошима та інвестувати їх. Потім ці активи використають на користь України.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

"Ми вже заблокували 300 млрд євро, які належали російському центральному банку, та заморозили 19 млрд євро, що належали російським олігархам", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, втрати економіки України від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП. Такий прогноз зробив міністр міністр фінансів Сергій Марченко.